Посол: США не связаны с событиями в Турции

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты никак не связаны с событиями в Турции. Как сообщает Report со ссылкой на "Новости-Грузия", об этом заявил журналистам посол США в Грузии Ян Келли.

По словам дипломата, госсекретарь США Джон Керри побеседовал со своим турецким коллегой и заявил ему о том, что Вашингтон готов помочь в расследовании попытки военного мятежа.

"В США твердо заявляют о том, что поддерживают демократически избранные власти Турции и отрицают какую-либо связь с событиями в этой стране. Мы - сторонники проведения детального расследования для того, чтобы выявить организаторов этого мятежа. Мы готовы оказать помощь Турции в этом вопросе", - отметил Келли.