О нас

Посол: США готовы участвовать в мирных переговорах между Арменией и Азербайджаном

Посол: США готовы участвовать в мирных переговорах между Арменией и Азербайджаном Соединенные Штаты готовы участвовать в мирных переговорах между Арменией и Азербайджаном в двустороннем формате. Как передает Report, об этом заявила посол США в Армении Линн Трейси в интервью агентству "Арменпресс".
В регионе
19 мая 2022 г. 17:46
Посол: США готовы участвовать в мирных переговорах между Арменией и Азербайджаном

Соединенные Штаты готовы участвовать в мирных переговорах между Арменией и Азербайджаном в двустороннем формате.

Как передает Report, об этом заявила посол США в Армении Линн Трейси в интервью агентству "Арменпресс".

Дипломат приветствовала встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Брюсселе 6 апреля в качестве положительного момента для подготовки к мирным переговорам и формированию двусторонней комиссии по делимитации границы.

"Соединенные Штаты по-прежнему привержены построению мирного, демократического и процветающего будущего на Южном Кавказе. Как заявил госсекретарь в ходе телефонных разговоров с лидерами двух стран 5 апреля, мы продолжаем призывать к продолжению мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном", - сказала она.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Ambassador: US ready to mediate peace talks between Azerbaijan and Armenia
Версия на азербайджанском языке Səfir: "ABŞ Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh danışıqları üzrə vasitəçilik etməyə hazırdır"

Самое важное

В Азербайджане создается “Центр правовой экспертизы и законодательных инициатив
В Азербайджане создается “Центр правовой экспертизы и законодательных инициатив"
19 мая 2022 г. 12:42
Министр сельского хозяйства: Израиль готов закупать пшеницу из Азербайджана
Министр сельского хозяйства: Израиль готов закупать пшеницу из Азербайджана
19 мая 2022 г. 11:28
Ильхам Алиев: Между нами существует полное взаимопонимание, и мы трудимся с большим желанием
Ильхам Алиев: Между нами существует полное взаимопонимание, и мы трудимся с большим желанием
19 мая 2022 г. 02:02
Президент: Азербайджан уже не является страной, получающей иностранную помощь или международные кредиты
Президент: Азербайджан уже не является страной, получающей иностранную помощь или международные кредиты
19 мая 2022 г. 01:56
Президент: Азербайджан - страна, не имеющая выхода к открытому морю, мы превратили его в важный транспортный центр
Президент: Азербайджан - страна, не имеющая выхода к открытому морю, мы превратили его в важный транспортный центр
19 мая 2022 г. 01:40
Президент: Мы добились снижения уровня безработицы до 5-6 процентов
Президент: Мы добились снижения уровня безработицы до 5-6 процентов
19 мая 2022 г. 01:33
Глава государства: Энергетический сектор традиционно являлся ведущим сектором нашей экономики
Глава государства: Энергетический сектор традиционно являлся ведущим сектором нашей экономики
19 мая 2022 г. 01:28
Ильхам Алиев: В Азербайджане благоприятная бизнес-среда для инвесторов
Ильхам Алиев: В Азербайджане благоприятная бизнес-среда для инвесторов
19 мая 2022 г. 01:22
В Баку состоялся азербайджано-литовский бизнес-форум
ФотоВ Баку состоялся азербайджано-литовский бизнес-форум
19 мая 2022 г. 01:13
Азербайджанский лидер: Мы привержены миру и хотим достичь его как можно скорее
Азербайджанский лидер: Мы привержены миру и хотим достичь его как можно скорее
18 мая 2022 г. 20:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi