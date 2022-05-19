Посол: США готовы участвовать в мирных переговорах между Арменией и Азербайджаном

Соединенные Штаты готовы участвовать в мирных переговорах между Арменией и Азербайджаном в двустороннем формате. Как передает Report, об этом заявила посол США в Армении Линн Трейси в интервью агентству "Арменпресс".

Соединенные Штаты готовы участвовать в мирных переговорах между Арменией и Азербайджаном в двустороннем формате.



Как передает Report, об этом заявила посол США в Армении Линн Трейси в интервью агентству "Арменпресс".

Дипломат приветствовала встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Брюсселе 6 апреля в качестве положительного момента для подготовки к мирным переговорам и формированию двусторонней комиссии по делимитации границы.



"Соединенные Штаты по-прежнему привержены построению мирного, демократического и процветающего будущего на Южном Кавказе. Как заявил госсекретарь в ходе телефонных разговоров с лидерами двух стран 5 апреля, мы продолжаем призывать к продолжению мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном", - сказала она.