Посол США: Еревану и Баку необходимо подписать и ратифицировать мирный договор

США приступили к реализации соглашений, заключенных 8 августа в Вашингтоне.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила посол США в Армении Кристина Куинн в ходе дискуссии на тему "Армения и Южный Кавказ в меняющемся мире: укрепление демократии и региональной безопасности".

По ее словам, Баку и Еревану необходимо подписать и ратифицировать парафированное в Вашингтоне мирное соглашение.

"Чем раньше будет заключен мир, тем быстрее будут реализованы его преимущества", - сказала Куинн.

Американский дипломат также коснулась улучшение отношений между Арменией и Турцией, отметив, что дальнейший прогресс и нормализация отношений принесут значительную пользу не только обеим странам, но и всему региону.

Отметим, что США и Армения в Вашингтоне подписали три документа. Кроме этого, Азербайджан и Армения при участии США подписали два документа.