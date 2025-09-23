Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025

    Посол США: Еревану и Баку необходимо подписать и ратифицировать мирный договор

    В регионе
    • 23 сентября, 2025
    • 14:33
    Посол США: Еревану и Баку необходимо подписать и ратифицировать мирный договор

    США приступили к реализации соглашений, заключенных 8 августа в Вашингтоне.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила посол США в Армении Кристина Куинн в ходе дискуссии на тему "Армения и Южный Кавказ в меняющемся мире: укрепление демократии и региональной безопасности".

    По ее словам, Баку и Еревану необходимо подписать и ратифицировать парафированное в Вашингтоне мирное соглашение.

    "Чем раньше будет заключен мир, тем быстрее будут реализованы его преимущества", - сказала Куинн.

    Американский дипломат также коснулась улучшение отношений между Арменией и Турцией, отметив, что дальнейший прогресс и нормализация отношений принесут значительную пользу не только обеим странам, но и всему региону.

    Отметим, что США и Армения в Вашингтоне подписали три документа. Кроме этого, Азербайджан и Армения при участии США подписали два документа.

    Азербайджан Армения США посол Вашингтонские соглашения встреча в Вашингтоне Кристина Куинн
    ABŞ səfiri: İrəvan və Bakı sülh sazişini imzalamalı və ratifikasiya etməlidir
    US Ambassador: Yerevan and Baku need to sign and ratify peace agreement

    Последние новости

    14:50

    Эмин Гусейнов: Карабах привлекателен для иностранных инвесторов

    Внутренняя политика
    14:33

    Посол США: Еревану и Баку необходимо подписать и ратифицировать мирный договор

    В регионе
    14:26

    Глава МИД: Венгрия не намерена отказываться от закупок нефти в России

    Другие страны
    14:24

    Комитет Европарламента проголосовал против лишения иммунитета депутатов по запросу Венгрии

    Другие страны
    14:23

    Город Агдам примет первых жителей в ноябре

    Внутренняя политика
    14:19
    Фото

    Археологи нашли в Масаллы уникальный образец кувшинного погребения

    Это интересно
    14:19

    API Holding и SOCAR подписали соглашение по Italiana Petroli

    Энергетика
    14:17

    Песков: Заявления Дании о возможной причастности РФ к инциденту в аэропорту - голословны

    В регионе
    14:15
    Фото

    Российский пограничный сторожевой корабль "Расул Гамзатов" зашел в порт Баку

    Армия
    Лента новостей