İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025

    ABŞ səfiri: İrəvan və Bakı sülh sazişini imzalamalı və ratifikasiya etməlidir

    Region
    • 23 sentyabr, 2025
    • 14:43
    ABŞ səfiri: İrəvan və Bakı sülh sazişini imzalamalı və ratifikasiya etməlidir

    ABŞ avqustun 8-də Vaşinqtonda imzalanmış sazişlərin həyata keçirilməsinə başlayıb.

    "Report" Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin Emənristandakı səfiri Kristina Kuinn "Dəyişən dünyada Ermənistan və Cənubi Qafqaz: demokratiya və regional təhlükəsizliyin gücləndirilməsi" mövzusunda müzakirə zamanı bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Bakı və İrəvan Vaşinqtonda paraflanmış sülh sazişini imzalamalı və ratifikasiya etməlidirlər.

    "Sülh nə qədər tez imzalanarsa, onun üstünlükləri də o qədər tez həyata keçiriləcək", - K.Kuinn bildirib.

    Diplomat, həmçinin Ermənistan və Türkiyə arasında münasibətlərin yaxşılaşmasına toxunaraq qeyd edib ki, münasibətlərin normallaşması təkcə hər iki ölkəyə deyil, bütün regiona əhəmiyyətli fayda gətirəcək.

    Qeyd edək ki, ABŞ və Ermənistan Vaşinqtonda üç sənəd imzalayıb. Bundan əlavə, Azərbaycan və Ermənistan ABŞ-nin iştirakı ilə iki sənəd imzalayıb.

    ABŞ sülh sazişi Ermənistan Cənubi Qafqaz
    Посол США: Еревану и Баку необходимо подписать и ратифицировать мирный договор
    US Ambassador: Yerevan and Baku need to sign and ratify peace agreement

    Son xəbərlər

    16:16

    Naxçıvanın kənd təsərrüfatı naziri Ordubadda vətəndaşları qəbul edəcək

    ASK
    16:13
    Rəy

    ABŞ-Suriya əməkdaşlığı – Yaxın Şərqdə Qərbin yeni tərəfdaşı - ŞƏRH

    Analitika
    16:11

    Azərbaycan Argentina və Braziliyadan lobya tədarük etməyə başlayıb

    Biznes
    16:10

    Zakir İbrahimov: "AzerGold" bu ilin sonuna qədər 71 min unsiyadan çox qızıl hasil edəcək"

    Sənaye
    16:05
    Foto

    Naxçıvanda UEFA C kursunun sonuncu mərhələsi keçirilib

    Futbol
    16:05

    Baş Assambleyanın sədri: BMT-nin növbəti Baş katibi qadın olsa, əla olardı

    Digər
    16:03

    İngiltərə klubunun futbolçusu komaya düşüb

    Futbol
    15:59
    Foto

    AIIF 2025 çərçivəsində saziş imzalandı: Azərbaycan və Qazaxıstan şirkətləri dəmir istehsalı üzrə əməkdaşlıq edəcək

    Sənaye
    15:54

    Azərbaycanda hidrogenə keçid imkanlı müasir dəmir istehsalı müəssisəsi qurulacaq

    Sənaye
    Bütün Xəbər Lenti