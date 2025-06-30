Посол США: До конца года может быть достигнуто соглашение о возвращении Турции в программу F-35

Посол США: До конца года может быть достигнуто соглашение о возвращении Турции в программу F-35

Решения по F-35 можно достичь к концу этого года

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