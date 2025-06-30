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Посол США: До конца года может быть достигнуто соглашение о возвращении Турции в программу F-35

Посол США: До конца года может быть достигнуто соглашение о возвращении Турции в программу F-35 Решения по F-35 можно достичь к концу этого года
В регионе
30 июня 2025 г. 12:34
Посол США: До конца года может быть достигнуто соглашение о возвращении Турции в программу F-35

Анкара и Вашингтон до конца 2025 года могут решить вопрос о возвращении Турции в программу производства истребителей-бомбардировщиков F-35, от участия в которой она была исключена после покупки турецкой стороной российских зенитных ракетных комплексов С-400.

Как передает Report, об этом в интервью агентству Anadolu заявил посол США в Турции Томас Баррак.

"Решения по F-35 можно достичь к концу этого года", - сказал он.

По его словам, тема F-35 давно стоит на повестке дня, и США и Турция хотят оставить этот вопрос в прошлом. Он предположил, что президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган дадут соответствующие указания. Посол также добавил, что Конгресс США также готов снова заняться данной проблемой.

"В ближайшие несколько месяцев вы увидите новую встречу между нашими двумя лидерами и двумя министрами иностранных дел, возобновление двусторонней повестки дня, все эти вопросы, которые обсуждались в течение пяти лет", - заверил Баррак, отметив, что самолеты F-35 и F-16 - важная составляющая оборонного потенциала Турции.

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