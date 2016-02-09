Посол: Россия не отказывается от "Турецкого потока"

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Россия не отказывается от проекта газопровода "Турецкий поток", но его судьбу в условиях кризиса в российско-турецких отношениях прогнозировать трудно. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил посол России в Турции Андрей Карлов.

"Россия не отказывается от "Турецкого потока", но мяч тут в большой степени на турецкой стороне. После 1 декабря 2014 года, когда был подписан меморандум по этому проекту, мы очень быстро прошли нашу часть пути, но столкнулись с неготовностью турецких партнеров к ответным шагам. В прошлом году из-за напряженной политической ситуации в Турции, двух выборов в парламент, турецкая сторона так и не смогла начать переговоры по межправсоглашению. В нынешних условиях очень трудно прогнозировать судьбу проекта, поэтому мы в первую очередь ждем, что турецкая сторона образумится и сделает то, что она должна сделать для нормализации межгосударственных отношений", — заявил Карлов.