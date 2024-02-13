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Посол России в Иране: МТК "Север-Юг" - очень перспективный проект

Посол России в Иране: МТК "Север-Юг" - очень перспективный проект Иран всегда был важным игроком на Южном Кавказе.
В регионе
13 февраля 2024 г. 17:24
Посол России в Иране: МТК Север-Юг - очень перспективный проект

Иран всегда был важным игроком на Южном Кавказе.

Как сообщает Report, об этом в интервью РИА Новости заявил посол России в Иране Алексей Дедов, отвечая на вопрос об участии России в проектах, разрабатываемых Ираном в этом регионе.

Он указал на готовность иранской стороны осуществлять взаимодействие с Россией на Южном Кавказе: "У стран схожие позиции в том, что все конфликты в регионе должны решаться мирными политико-дипломатическими усилиями и самими странами региона без вмешательства внешних сил, чьи усилия, как правило, как мы видим из практики, приводят только к еще большей напряженности".

Алексей Дедов подчеркнул, что Россия и Иран взаимодействуют в рамках консультативно-региональной платформы "3+3" для Южного Кавказа: "Конкретно там идет речь о практических проектах сотрудничества - экономика, энергетика, торговля, транспорт, информационно-коммуникационные технологии, природные ресурсы, гуманитарная сфера, образование, культура, туризм".

Посол назвал довольно перспективным проект международного транспортного коридора "Север-Юг", отметив, что к нему проявляют интерес в том числе и многие государства Персидского залива.

"В мае 2023 года было подписано межправительственное соглашение о достройке последнего недостающего участка железной дороги Решт-Астара. Еще один проект, по которому идут переговоры, - это создание энергомоста Россия-Южный Кавказ-Иран, который подразумевает обмен и транспортировку электроэнергии между Россией, Арменией, Азербайджаном и Ираном в период пиковых нагрузок", - добавил А. Дедов.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyanın İrandakı səfiri: “Şimal-Cənub” layihəsi çox perspektivli layihədir

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