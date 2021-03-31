Посол России: В регионе продолжает меняться геополитическая ситуация

"Появились новые перспективы в торгово-экономическом сотрудничестве"

В Астрахани состоялась открытая онлайн-лекция азербайджанского политолога, публициста, руководителя клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгара Велизаде, в ходе которой были обсуждены перспективы развития региона.

Как сообщает Report, в рамках онлайн-лекции также выступил посол России в Азербайджане Михаил Бочарников, который особо подчеркнул необходимость важность тесного сотрудничества прикаспийских стран.

"В регионе серьёзно изменилась и продолжает меняться геополитическая ситуация: появились новые перспективы в торгово-экономическом сотрудничестве и развитии новых транспортных коммуникациях. Как известно в текущем году должны будут пройти Второй Каспийский экономический форум и Шестой саммит лидеров прикаспийских стран. Готовятся различные документы для подписания. В этом плане важную роль играет реализация Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, подписанная в 2018 году, а также выполнение всего комплекса подписанных к ней соглашений и протоколов. Их претворение в жизнь станет большим вкладом в развитие всего Каспийского региона, превращение его в зону благополучия, стабильности и процветания.

Не меньший вклад в этот процесс вносят экспертные обсуждения - такие как сегодня - и выносимые по итогам рекомендации. Они обязательно будут учтены профессиональным сообществом и профильными госструктурами при определении каспийской повестки наших стран. Желаю вам плодотворной дискуссии и новых, креативных идей", - подчеркнул посол РФ.

В свою очередь политолог Ильгар Велизаде рассказал российским студентам об истории и современном геополитическом состоянии Каспийского региона. В частности, речь шла о статусе Каспийского моря, его разделении по итогам подписания Каспийской конвенции ( в том о распределении углеводородных месторождений между странами каспийской пятёрки). Эксперт также затронул вопросы региональной безопасности и милитаризации. Заключительным блоком лекции стала тема уникальной экосреды Каспийского региона.

"Наши страны имеют высокую договороспособность, что сегодня редко встречается. Мы – хозяева Каспийского моря и нам удалось найти золотую середину в отношениях", - подчеркнул он.