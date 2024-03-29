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Посол РФ: США рассматривают отношения с Арменией в контексте противостояния с Россией

Посол РФ: США рассматривают отношения с Арменией в контексте противостояния с Россией Вашингтон рассматривает отношения с Ереваном в контексте противостояния с Москвой, что опасно и может нанести реальный ущерб связям Армении и РФ.
В регионе
29 марта 2024 г. 15:38
Посол РФ: США рассматривают отношения с Арменией в контексте противостояния с Россией

Вашингтон рассматривает отношения с Ереваном в контексте противостояния с Москвой, что опасно и может нанести реальный ущерб связям Армении и РФ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение в интервью армянскому порталу 24News выразил посол России в Армении Сергей Копыркин.

"К сожалению, наши отношения становятся объектом более широкого противостояния и это не скрывается теми же США. Они открыто говорят о том, что рассматривают отношения с Арменией именно в контексте противостояния с Россией и с Ираном. Это очень плохо, очень опасно, это действительно может нанести реальный ущерб нашим отношениям, если с армянской стороны нет достаточной политической воли для того, чтобы отстаивать весь массив наших отношений, очень важный для простых людей", - отметил он.

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Версия на английском языке Ambassador: US views relations with Armenia in context of confrontation with Russia
Версия на азербайджанском языке Səfir: ABŞ Ermənistanla münasibətlərə Rusiya ilə qarşıdurma kontekstində baxır

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