Посол назвал основные приоритеты председательства России в СНГ

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ "На сегодняшний день организация СНГ востребована. С учетом протекания экономических процессов в тяжелых условиях, наличия трансграничных угроз – содружество необходимо".

Как сообщает Report, об этом заявил посол России в Азербайджане Владимир Дорохин в ходе круглого стола "25 лет СНГ" в Баку.

По его словам, СНГ является уникальным инструментом на постсоветском пространстве, где страны могут обмениваться мнениями и сопоставлять свои позиции.

"Мы научились сотрудничать друг с другом как с равноправными государствам – при уважении друг к другу. В СНГ нет палочной дисциплины – каждый выбирает как ему жить и строить свои отношения со своими соседями. Каждая страна научилась извлекать то, что для нее является важным", - заявил российский дипломат.

Посол напомнил, что в следующем году Россия будет председательствовать в структуре.

"Мы уже строим концепцию на 2017 год, которая должна осуществляться на принципах прагматизма и преемственности. Мы приложим все усилия, чтобы способствовать развитию СНГ", - отметил В.Дорохин.

Главным приоритетом в ходе председательствования России в структуре посол назвал экономику.

"Договор о свободном торговом пространстве является стратегическим направлением для большинства стран СНГ", - отметил он.

В качестве других приоритетных направлений В.Дорохин выделил развитие гуманитарных связей, а также внешнеполитическую координацию в рамках СНГ.