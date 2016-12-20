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    Посол назвал основные приоритеты председательства России в СНГ

    Дорохин: На сегодняшний день организация СНГ востребована

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ "На сегодняшний день организация СНГ востребована. С учетом протекания экономических процессов в тяжелых условиях, наличия трансграничных угроз – содружество необходимо". 

    Как сообщает Report, об этом заявил посол России в Азербайджане Владимир Дорохин в ходе круглого стола  "25 лет СНГ" в Баку. 

    По его словам, СНГ является уникальным инструментом на постсоветском пространстве, где страны могут обмениваться мнениями и сопоставлять свои позиции.

    "Мы научились сотрудничать друг с другом как с равноправными государствам – при уважении друг к другу. В СНГ нет палочной дисциплины – каждый выбирает как ему жить и строить свои отношения со своими соседями. Каждая страна научилась извлекать то, что для нее является важным", - заявил российский дипломат.

    Посол напомнил, что в следующем году Россия будет председательствовать в структуре.

    "Мы уже строим концепцию на 2017 год, которая должна осуществляться на принципах прагматизма и преемственности. Мы приложим все усилия, чтобы способствовать развитию СНГ", - отметил В.Дорохин.

    Главным приоритетом в ходе председательствования России в структуре посол назвал экономику.

    "Договор о свободном торговом пространстве является стратегическим направлением для большинства стран СНГ", - отметил он.

    В качестве других приоритетных направлений В.Дорохин выделил развитие гуманитарных связей, а также внешнеполитическую координацию в рамках СНГ. 

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