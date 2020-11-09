Посол: Наши соотечественники в Грузии разделяют радость побед Азербайджана

"Сегодня в Азербайджане двойной праздник. Празднуются День победы и День государственного флага".

"Сегодня в Азербайджане двойной праздник. Празднуются День победы и День государственного флага".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил журналистам посол Азербайджана в Грузии Фаик Гулиев.

Поздравив соотечественников, проживающих в Грузии, посол отметил: "Сотни наших соотечественников звонят в посольство и выражают поддержку Азербайджану, делятся своей радостью. Впереди у нас много побед, все оккупированные земли будут освобождены и мы вернемся в наши отчие края".

Высоко оценив поддержку соотечественников и их сплоченность вокруг Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, посол отметил: "Азербайджанцы, проживающие в различных регионах Грузии, проявляют солидарность с Азербайджаном и выражают поддержку. От имени азербайджанского государства благодарю наших соотечественников за поддержку".