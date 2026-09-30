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    Посол Ирана вызван в МИД Грузии из-за публикаций о царице Кетеван

    В регионе
    • 30 сентября, 2026
    • 17:43
    Посол Ирана вызван в МИД Грузии из-за публикаций о царице Кетеван

    Посол Ирана в Тбилиси Сейед Али Моджани вызван в Министерство иностранных дел Грузии из-за публикаций в соцсетях о царице Кетеван.

    Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на информацию внешнеполитического ведомства.

    Замминистра Александр Хвтисиашвили заявил иранскому дипломату, что его публикации выходят за рамки дипломатической деятельности и негативно влияют на общественные настроения.

    По его словам, дипломаты должны работать в рамках своего мандата, соблюдать нормы дипотношений и воздерживаться от интерпретаций истории и внутренних дел принимающей страны.

    Хвтисиашвили выразил надежду, что Иран примет меры и подобное не повторится.

    Отметим, что посол Ирана в Грузии Моджани на своей странице в Facebook сообщил, что на фасаде посольства Ирана в Тбилиси изображена грузинская царица Кетеван. В своей публикации посол отметил, что провел предварительное исследование истории Кетеван, изучив документы и исторические источники, хранящиеся в Иране и Грузии. Он подчеркнул, что в дальнейшем поделится результатами своего исследования, отметив, что представленный материал будет не официальной позицией, а личным взглядом и оценкой историка.

    Сейед Али Моджани также отметил возможность дальнейшего изучения этих исторических вопросов на основе совместных исследований грузинских и иранских ученых.

    Сейед Али Моджани Александр Хвтисиашвили МИД Грузии
    İranın Gürcüstandakı səfiri XİN-ə çağırılıb
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