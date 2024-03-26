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Посол Ирана в РФ: 3+3 - самый полезный формат для решения вопросов в регионе

Посол Ирана в РФ: 3+3 - самый полезный формат для решения вопросов в регионе 3+3 является самым полезным форматом для решения вопросов в регионе. Надеюсь, что новая встреча пройдет в этом году.
В регионе
26 марта 2024 г. 15:22
Посол Ирана в РФ: 3+3 - самый полезный формат для решения вопросов в регионе

3+3 является самым полезным форматом для решения вопросов в регионе. Надеюсь, что новая встреча пройдет в этом году.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил посол Ирана в России Казем Джалали на пресс-конференции.

Он напомнил, что предыдущая встреча консультативной платформы прошла в Тегеране в прошлом году.

"Важно отметить, что любое вмешательство других стран, "супердержав" нагнетает обстановку. Присутствие других стран мешает урегулированию на Южном Кавказе. Шесть стран этого региона - Россия, Турция, Иран, Азербайджан, Армения и Грузия - самые лучшие эксперты по этому региону, а не какие-то другие страны", - заявил посол Ирана.

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Версия на азербайджанском языке İranın Rusiyadakı səfiri: “3+3” regiondakı problemlərin həlli üçün ən faydalı formatdır

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