Посол Ирана в РФ: 3+3 - самый полезный формат для решения вопросов в регионе

3+3 является самым полезным форматом для решения вопросов в регионе. Надеюсь, что новая встреча пройдет в этом году.

3+3 является самым полезным форматом для решения вопросов в регионе. Надеюсь, что новая встреча пройдет в этом году.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил посол Ирана в России Казем Джалали на пресс-конференции.

Он напомнил, что предыдущая встреча консультативной платформы прошла в Тегеране в прошлом году.

"Важно отметить, что любое вмешательство других стран, "супердержав" нагнетает обстановку. Присутствие других стран мешает урегулированию на Южном Кавказе. Шесть стран этого региона - Россия, Турция, Иран, Азербайджан, Армения и Грузия - самые лучшие эксперты по этому региону, а не какие-то другие страны", - заявил посол Ирана.