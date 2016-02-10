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    Посол: Иран намерен отменить визы для туристических групп из России

    Мехди Санаи также заявил, что Иран планирует с весны увеличить количество авиарейсов в Москву

    Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Иран, подписав недавно соглашение с Россией об упрощении визового режима, намерен заняться в скором времени отменой виз для туристических групп из России. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил посол Ирана в России Мехди Санаи.

    "Безвизовый режим важен как для торговли, так и для развития туризма двух стран, - отметил дипломат. - Определенная категория граждан может получить долгосрочную иранскую визу сроком на пять лет".

    "Сейчас мы ведем переговоры об отмене виз для туристических групп, - информировал Санаи. - Рассчитываем, что переговоры будут успешными".

    "У России и Ирана большие перспективы в сфере двустороннего взаимодействия по всем направлениям, мы являемся стратегическими партнерами, - сказал Санаи. - У нас прекрасные возможности для развития как экономического, так и туристического сектора".

    Мехди Санаи также заявил, что Иран планирует с весны увеличить количество авиарейсов в Москву. 

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