Посол Грузии в Украине отозван

Отозван посол Грузии в Украине Гела Думбадзе.
Как сообщает грузинское бюро Report, информацию распространило министерство иностранных дел Грузии.
Отмечается, что решение по этому поводу было принято после консультаций с Г.Думбадзе. Впредь дипломат продолжит свою деятельность в МИД.
Имя человека, который займет возникшую вакансию, пока неизвестно.
Отметим, что Г.Думбадзе был назначен послом в Украину 15 июня 2017 года.
В 2014-2016 годах он был госминистром по вопросам диаспоры Грузии.
Cəmilə BabayevaАвтор новости