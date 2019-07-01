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Посол Грузии в Украине отозван

Посол Грузии в Украине отозван

Отозван посол Грузии в Украине Гела Думбадзе.

Как сообщает грузинское бюро Report, информацию распространило министерство иностранных дел Грузии. 

Отмечается, что решение по этому поводу было принято после консультаций с Г.Думбадзе. Впредь дипломат продолжит свою деятельность в МИД. 

Имя человека, который займет возникшую вакансию, пока неизвестно. 

Отметим, что Г.Думбадзе был назначен послом в Украину 15 июня 2017 года. 

В 2014-2016 годах он был госминистром по вопросам диаспоры Грузии. 

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