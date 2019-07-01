Посол Грузии в Украине отозван

Отозван посол Грузии в Украине Гела Думбадзе.

Как сообщает грузинское бюро Report, информацию распространило министерство иностранных дел Грузии.

Отмечается, что решение по этому поводу было принято после консультаций с Г.Думбадзе. Впредь дипломат продолжит свою деятельность в МИД.

Имя человека, который займет возникшую вакансию, пока неизвестно.

Отметим, что Г.Думбадзе был назначен послом в Украину 15 июня 2017 года.

В 2014-2016 годах он был госминистром по вопросам диаспоры Грузии.