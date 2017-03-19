Посол ФРГ в Анкаре вызван в МИД Турции из-за митинга курдов во Франкфурте

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Посол Германии в Турции Мартин Эрдман был вызван в турецкий МИД в связи с проведением во Франкфурте митинга курдов, на котором демонстрировалась символика Террористической организации РПК.

Как передает Report, об этом стало известно корреспонденту ТАСС из поступившего в его распоряжение заявления внешнеполитического ведомства Турции.

"Нас настораживает то, что власти Германии дали разрешение на шествие во Франкфурте (18 марта), в ходе которого демонстрировались символика террористической РПК и портреты ее главаря. Это вопиющий пример двойных стандартов", - отмечается в заявлении.

МИД подчеркнул, что власти Германии "разрешили сторонникам террористов скандировать лозунги на тему референдума по поправкам в конституцию Турции в то время, как всячески пытаются мешать встречам турецкие парламентариев с их гражданами" в ФРГ для агитации перед голосованием.

"Мы осуждаем эту нечестную позицию. Наша реакция была донесена до посла Германии в Анкаре", - говорится в заявлении. Факт вызова посла ФРГ подтвердил в эфире телеканала CNN Türk и официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. По его словам, после "было в жесткой форме высказано осуждение этой ситуации с митингом во Франкфурте".