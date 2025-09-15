Посол Финляндии: Минская группа ОБСЕ давно являлась бесполезной структурой

Минская группа ОБСЕ давно являлась бездействующей и бесполезной структурой.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила в Ереване в понедельник посол Финляндии в странах Южного Кавказа Кирсти Наринен.

"Я думаю, Минская группа была структурой, которая бездействовала довольно долгое время. Она просто существовала, но на практике, честно говоря, не могла быть использована как инструмент для чего-либо", - сказала Наринен.

По ее словам, правительства Армении и Азербайджана приняли совместное решение о ее роспуске, и "ОБСЕ с радостью поддержало это обращение".

Дипломат подчеркнула, что для полного примирения двух народов необходимо время.

Отметим, что Финляндия в 2025 году является действующим председателем ОБСЕ.

Напомним, что 1 сентября Совет министров ОБСЕ принял решение о закрытии Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур.