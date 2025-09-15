Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1

    Посол Финляндии: Минская группа ОБСЕ давно являлась бесполезной структурой

    В регионе
    • 15 сентября, 2025
    • 15:38
    Посол Финляндии: Минская группа ОБСЕ давно являлась бесполезной структурой

    Минская группа ОБСЕ давно являлась бездействующей и бесполезной структурой.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила в Ереване в понедельник посол Финляндии в странах Южного Кавказа Кирсти Наринен.

    "Я думаю, Минская группа была структурой, которая бездействовала довольно долгое время. Она просто существовала, но на практике, честно говоря, не могла быть использована как инструмент для чего-либо", - сказала Наринен.

    По ее словам, правительства Армении и Азербайджана приняли совместное решение о ее роспуске, и "ОБСЕ с радостью поддержало это обращение".

     Дипломат подчеркнула, что для полного примирения двух народов необходимо время.

     Отметим, что Финляндия в 2025 году является действующим председателем ОБСЕ.

     Напомним, что 1 сентября Совет министров ОБСЕ принял решение о закрытии Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур.

    Минский процесс ОБСЕ Финляндия Кирсти Наринен
    Səfir: ATƏT-in Minsk qrupu faydasız struktur olub
    Finnish envoy: OSCE Minsk Group long been useless structure

    Последние новости

    17:11

    Азербайджан увеличил экспорт природного газа почти на 4%

    Энергетика
    17:08

    Азербайджан за 8 месяцев экспортировал около 16 млн тонн нефти

    Энергетика
    17:07

    Житель Кяльбаджара: Мы возвращаемся на родную землю со слезами радости

    Внутренняя политика
    16:58

    В Баку арестован бизнесмен "Вюсал 300"

    Происшествия
    16:48

    МИД Болгарии выразил РФ письменный демарш из-за инцидента с БПЛА в Польше

    Другие страны
    16:41
    Видео

    Эмоции первоклассников в средней школе №288 в День знаний – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

    Наука и образование
    16:40

    Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось почти втрое

    Финансы
    16:37
    Фото
    Видео

    Переселившимся в Кяльбаджар жителям вручены ключи от квартир - ОБНОВЛЕНО

    Карабах
    16:33

    В Баку обсудили развитие партнерства Азербайджана с НАТО

    Внешняя политика
    Лента новостей