    Посол ЕС: Власти Грузии предоставили подробную информацию о порте Кулеви

    В регионе
    • 24 февраля, 2026
    • 12:51
    Посол ЕС: Власти Грузии предоставили подробную информацию о порте Кулеви

    Посол Европейского союза (ЕС) в Грузии Павел Герчинский прокомментировал озвученные опасения относительно порта Кулеви.

    Как сообщает грузинское бюро Report, посол отметил, что Европейский союз получил от властей Грузии подробную информацию об обсуждаемой инфраструктуре и уверен, что данный объект не будет использоваться для обхода санкций.

    По его словам, на данном этапе сложно сказать, будут ли представленные данные и доказательства достаточными, чтобы избежать применения санкций против порта Кулеви.

    Дипломат также подтвердил, что обсуждения двадцатого санкционного пакета Европейского союза продолжаются и пока единогласие между государствами-членами не достигнуто. Он сообщил, что надеется на согласование решения в ближайшее время.

    Посол добавил, что Европейский союз продолжит внимательно следить за соблюдением Грузией международных санкций.

    Ранее агентство Reuters распространило информацию о том, что Европейский союз планирует внести в черный список 42 танкера и впервые применить санкции против портов третьих стран - Индонезии и Грузии. Сюда входит и терминал Кулеви, расположенный на черноморском побережье Западной Грузии.

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что страна предоставила Европейской комиссии подробную информацию о порте Кулеви, и полученные данные свидетельствуют о том, что санкционный режим не нарушался.

