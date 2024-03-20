Посол Британии: Мир между Баку и Ереваном возможен уже в ближайшем будущем

Великобритания полагает, что подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией возможно уже в ближайшем будущем.

Великобритания полагает, что подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией возможно уже в ближайшем будущем.

Как передает Report со ссылкой на Armenpress, об этом заявил посол Великобритании в Армении Джон Галлахер.

"Британия поддерживает платформу, в создании и эффективной работе которой посредниками выступают США и Евросоюз, также и участие армянской и азербайджанской сторон в конструктивных переговорах", - сказал он.

По словам дипломата, тот факт, что представители Азербайджана и Армении ведут переговоры, обнадеживает.

"Великобритания поощряет прямые встречи между двумя сторонами и призывает проводить их чаще, будучи уверенной, что при наличии конструктивной атмосферы можно обсуждать и самые болезненные вопросы", - заявил британский посол.

Касаясь и процесса нормализации армяно-турецких отношений, Галлахер заявил, что Великобритания поддерживает стороны и в этом вопросе.

"Урегулирование отношений между Арменией и Турцией имеет большое значение для региона и, в частности, поможет Армении диверсифицировать свою внешнюю политику и стать более безопасной страной", - сказал посол.