Посол: Безвизовый режим Украины с Европой повлечет за собой рост туристов в страну

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Безвизовый режим Украины с Европой повлечет за собой рост туристов в cтрану.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко на пресс-конференции.

"Считаю это политическим решением. По сути, это оценка наших реформ, которые были реализованы в тяжелое время руководством страны. Мы исполнили те критерии, которые от нас требовали", - заявил А. Мищенко.

По его словам, введение безвизового режима повлечет рост туристов из Украины в Европу.

"С другой стороны, повышается интерес к Украине со стороны европейских туристов, ожидается рост", - добавил посол.