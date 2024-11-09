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Посол Азербайджана в Москве встретился с представителями диаспоры

Посол Азербайджана в Москве встретился с представителями диаспоры 9 ноября в посольстве Азербайджанской Республики в Москве состоялась встреча посла Рахмана Мустафаева с руководителями более 30 региональных организаций российских азербайджанцев.
В регионе
9 ноября 2024 г. 17:40
Посол Азербайджана в Москве встретился с представителями диаспоры

9 ноября в посольстве Азербайджанской Республики в Москве состоялась встреча посла Рахмана Мустафаева с руководителями более 30 региональных организаций российских азербайджанцев.

Как передает российское бюро Report, в ходе встречи обсуждались актуальные проблемы, стоящие перед проживающими в РФ азербайджанцами.

Стороны также затронули вопросы реализации азербайджано-российских проектов в экономической и гуманитарной областях, подчеркнули необходимость активизации роли азербайджанской общины в процессе укрепления отношений между двумя странами.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri diaspor nümayəndələri ilə görüşüb

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