Посол Азербайджана в Москве встретился с представителями диаспоры

9 ноября в посольстве Азербайджанской Республики в Москве состоялась встреча посла Рахмана Мустафаева с руководителями более 30 региональных организаций российских азербайджанцев.
Как передает российское бюро Report, в ходе встречи обсуждались актуальные проблемы, стоящие перед проживающими в РФ азербайджанцами.
Стороны также затронули вопросы реализации азербайджано-российских проектов в экономической и гуманитарной областях, подчеркнули необходимость активизации роли азербайджанской общины в процессе укрепления отношений между двумя странами.