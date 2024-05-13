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Посол Аргентины: Поддерживаем процесс нормализации между Баку и Ереваном

Посол Аргентины: Поддерживаем процесс нормализации между Баку и Ереваном Аргентина поддерживает процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.
В регионе
13 мая 2024 г. 16:56
Посол Аргентины: Поддерживаем процесс нормализации между Баку и Ереваном

Аргентина поддерживает процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом посол Аргентины Рафаэль Энрике Гонсалес Алеман заявил в ходе переговоров с председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном.

"Мы надеемся, что он будет реализован в ближайшее время”, - отметил посол.

В свою очередь, Симонян отметил, что Армения делает все возможное для установления мира в регионе и рассчитывает на поддержку всех международных партнеров в этом вопросе.

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Версия на английском языке Ambassador of Argentina: ‘We support Baku-Yerevan normalization process’
Версия на азербайджанском языке Səfir: Bakı ilə İrəvan arasında normallaşma prosesini dəstəkləyirik

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