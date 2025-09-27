Послы Ирана в странах "евротройки" отозваны в Тегеран для консультаций
В регионе
- 27 сентября, 2025
- 09:37
Послы Ирана в странах "евротройки" (Великобритания, Франция, ФРГ) вызваны в Тегеран на консультации на фоне предстоящего восстановления санкций после отклонения в Совбезом ООН резолюции по иранскому ядерному вопросу.
Как передает Report, об этом сообщил МИД Ирана. "На фоне неправомерных действий "евротройки", злоупотребивших механизмом разрешения споров СВПД с целью восстановления отмененной резолюции Совбеза ООН, послы Ирана в Великобритании, Германии и Франции были вызваны в Тегеран для проведения консультаций", - говорится в сообщении.
Последние новости
10:38
Фото
Видео
Пожар на складе в поселке Ашагы Гюздяк локализован - ОБНОВЛЕНО-2Происшествия
10:36
III Игры СНГ: В Гянджу назначен дополнительный поезд к церемонии открытияИнфраструктура
10:25
Фото
В Нахчыване проходят мероприятия по случаю Дня памятиВнутренняя политика
10:13
На дороге Зыхский круг-Аэропорт введено ограничение скорости из-за непогодыВнутренняя политика
10:12
В Новосибирске после стрельбы в отеле задержали четырех подозреваемыхВ регионе
10:09
В Дубае откроется самый высокий в мире отельЭто интересно
10:08
Фото
В Кяльбаджаре прошла акция по посадке деревьев ко Дню памятиКарабах
09:58
В Шеки 65-летний мужчина погиб при падении с орехового дереваПроисшествия
09:53