Послы Ирана в странах "евротройки" отозваны в Тегеран для консультаций

Послы Ирана в странах "евротройки" (Великобритания, Франция, ФРГ) вызваны в Тегеран на консультации на фоне предстоящего восстановления санкций после отклонения в Совбезом ООН резолюции по иранскому ядерному вопросу.

Как передает Report, об этом сообщил МИД Ирана. "На фоне неправомерных действий "евротройки", злоупотребивших механизмом разрешения споров СВПД с целью восстановления отмененной резолюции Совбеза ООН, послы Ирана в Великобритании, Германии и Франции были вызваны в Тегеран для проведения консультаций", - говорится в сообщении.