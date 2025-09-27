Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Послы Ирана в странах "евротройки" отозваны в Тегеран для консультаций

    В регионе
    • 27 сентября, 2025
    • 09:37
    Послы Ирана в странах евротройки отозваны в Тегеран для консультаций

    Послы Ирана в странах "евротройки" (Великобритания, Франция, ФРГ) вызваны в Тегеран на консультации на фоне предстоящего восстановления санкций после отклонения в Совбезом ООН резолюции по иранскому ядерному вопросу.

    Как передает Report, об этом сообщил МИД Ирана. "На фоне неправомерных действий "евротройки", злоупотребивших механизмом разрешения споров СВПД с целью восстановления отмененной резолюции Совбеза ООН, послы Ирана в Великобритании, Германии и Франции были вызваны в Тегеран для проведения консультаций", - говорится в сообщении.

