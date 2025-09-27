İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    İranın Avroüçlük ölkələrindəki səfirləri XİN-ə çağırılıb

    İranın "Avroüçlük" ölkələrindəki (Böyük Britaniya, Fransa, Almaniya) səfirləri BMT Təhlükəsizlik Şurasında İranın nüvə məsələsi ilə bağlı qətnamənin rədd edilməsindən sonra sanksiyaların gözlənilən bərpası fonunda məsləhətləşmələr üçün Tehrana çağırılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İran XİN məlumat yayıb.

    "BMT Təhlükəsizlik Şurasının ləğv edilmiş qətnaməsinin bərpası məqsədilə Birgə Hərtərəfli Fəaliyyət Planı ilə bağlı mübahisələrin həlli mexanizmindən sui-istifadə edən "Avroüçlük" ölkələrinin qanunsuz hərəkətləri fonunda İranın Böyük Britaniya, Almaniya və Fransadakı səfirləri məsləhətləşmələr üçün Tehrana çağırılıb", - məlumatda qeyd olunub.

