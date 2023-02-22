Послы ЕС согласовали продление санкций против Лукашенко и его окружения

Послы стран Европейского союза согласовали продление санкций против режима президента Беларуси Александра Лукашенко и его окружения. Речь идет о сроке в один год.

Послы стран Европейского союза согласовали продление санкций против режима президента Беларуси Александра Лукашенко и его окружения. Речь идет о сроке в один год.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об в Twitter написал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС согласовали продление на 1 год визовых запретов/заморозки активов для 195 человек и 34 организаций из Беларуси, включая Лукашенко и его ближайшее окружение", - написал он.

Ранее сообщалось о том, что представители стран Евросоюза планируют окончательно согласовать десятый пакет санкций против России и ограничение против Беларуси на заседании 22 февраля.