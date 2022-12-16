Послы ЕС согласовали девятый пакет санкций против России

Послы 27 стран - членов Евросоюза согласовали девятый пакет санкций против России из-за военных действий в Украине, он будет утвержден в пятницу по письменной процедуре, то есть без дальнейшего обсуждения.

Послы 27 стран - членов Евросоюза согласовали девятый пакет санкций против России из-за военных действий в Украине, он будет утвержден в пятницу по письменной процедуре, то есть без дальнейшего обсуждения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в Twitter чешское председательство в Совете ЕС.

"Послы достигли принципиального согласия по санкционному пакету против России, в рамках продолжающейся поддержки ЕС Украине. Это третий пакет санкций, согласованный в рамках чешского председательства в Совете ЕС (то есть с 1 июля 2022 года, он же девятый по общему счету), он будет утвержден завтра по письменной процедуре", - говорится в сообщении.