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Послы ЕС согласовали девятый пакет санкций против России

Послы ЕС согласовали девятый пакет санкций против России Послы 27 стран - членов Евросоюза согласовали девятый пакет санкций против России из-за военных действий в Украине, он будет утвержден в пятницу по письменной процедуре, то есть без дальнейшего обсуждения.
В регионе
16 декабря 2022 г. 02:33
Послы ЕС согласовали девятый пакет санкций против России

Послы 27 стран - членов Евросоюза согласовали девятый пакет санкций против России из-за военных действий в Украине, он будет утвержден в пятницу по письменной процедуре, то есть без дальнейшего обсуждения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в Twitter чешское председательство в Совете ЕС.

"Послы достигли принципиального согласия по санкционному пакету против России, в рамках продолжающейся поддержки ЕС Украине. Это третий пакет санкций, согласованный в рамках чешского председательства в Совете ЕС (то есть с 1 июля 2022 года, он же девятый по общему счету), он будет утвержден завтра по письменной процедуре", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Aİ səfirləri Rusiyaya qarşı 9-cu sanksiyalar paketini razılaşdırıblar

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