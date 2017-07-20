Послу Ирана дали 48 дней, чтобы покинуть Кувейт

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Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Власти Кувейта дали послу Ирана 48 дней, чтобы покинуть страну, передает Report со ссылкой на иранское агентство ISNA.

"…Кувейт объявил, что иранский посол в Кувейте Алиреза Енаяти (Alireza Enayati) должен покинуть (страну - ред.) в течение 48 дней", - сообщает иранское агентство.

Такое решение властей Кувейта ISNA связывает с "давлением политики вмешательства Саудовской Аравии" и "беспочвенными обвинениями в иранском вмешательстве".

Ранее сообщалось, что власти Кувейта предписали покинуть страну 15 иранским дипломатам, закрыв аппарат военного атташе и атташе по культуре. Кроме того, правительство приостанавливает работу всех межправительственных комитетов с Ираном.