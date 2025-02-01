Последствия массированной атаки на Украину

Трехлетняя война в Украине в конце января вступила в наиболее кровавую фазу. После длительного перерыва Киев, а также приграничные Чернигов, Сумы, Полтава и даже южная Одесса подверглись массированным ракетным и артиллерийским ударам. Серьезно пострадала

Трехлетняя война в Украине в конце января вступила в наиболее кровавую фазу. После длительного перерыва Киев, а также приграничные Чернигов, Сумы, Полтава и даже южная Одесса подверглись массированным ракетным и артиллерийским ударам. Серьезно пострадала инфраструктура, есть погибшие и раненые.

Представитель Национальной полиции Украины Виктория Пономарева рассказала восточно-европейскому бюро Report о последствиях атак.

"31 января в результате российских воздушных атак в разных городах Украины погибли 16 мирных жителей, 73 получили ранения, в том числе 3 ребенка. Ночью 30 января удар беспилотника по многоэтажному дому в Сумах унес жизни 9 человек, 13 получили ранения, среди них дети. В Донецкой области зафиксировано 3 погибших и 26 раненых. В Чернигове минометный обстрел повредил частный дом, ранен местный житель. При атаке на Херсон погибли 4 человека, 22 пострадали. За последние три дня удары продолжались в Киевской, Черниговской, Сумской, Запорожской, Херсонской, Харьковской, Одесской и Донецкой областях. Полиция, спасатели и медики работают без перерывов", - сказала она.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

По словам представителя ГСЧС Полтавской области Светланы Наталенко, в результате дневной атаки полностью разрушен 5-этажный жилой дом. На данный момент найдены тела 4 погибших, 10 человек ранены, среди них двое малолетних. Спасатели эвакуировали 21 жильца.

В ликвидации последствий задействованы около 120 человек и более 30 единиц техники. На месте работают психологи, нацгвардия, городские и коммунальные службы, волонтеры.

"Работы продолжаются, под завалами могут оставаться люди, но их точное количество пока неизвестно. Спасательная операция займет несколько дней", - добавила Светлана Наталенко.