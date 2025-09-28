После землетрясения в турецкой провинции Кютахья зафиксировано 6 афтершоков

В турецкой провинции Кютахья после землетрясения магнитудой 5,4, которое произошло 28 сентября, зафиксировано 6 афтершоков.

Как передает Report, об этом сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).

Отмечается, что наиболее сильные повторные толчки достигали 4 баллов (дважды), также зарегистрированы подземные толчки магнитудой 3,6 и 3,5.

В результате подземных толчков негативных последствий зафиксировано не было.