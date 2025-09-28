После землетрясения в турецкой провинции Кютахья зафиксировано 6 афтершоков

Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    • 28 сентября, 2025
    • 22:07
    В турецкой провинции Кютахья после землетрясения магнитудой 5,4, которое произошло 28 сентября, зафиксировано 6 афтершоков.

    Как передает Report, об этом сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).

    Отмечается, что наиболее сильные повторные толчки достигали 4 баллов (дважды), также зарегистрированы подземные толчки магнитудой 3,6 и 3,5.

    В результате подземных толчков негативных последствий зафиксировано не было.

    Türkiyənin Kütahya vilayətindəki zəlzələdən sonra 6 afterşok qeydə alınıb

