После землетрясения в турецкой провинции Кютахья зафиксировано 6 афтершоков
В регионе
- 28 сентября, 2025
- 22:07
В турецкой провинции Кютахья после землетрясения магнитудой 5,4, которое произошло 28 сентября, зафиксировано 6 афтершоков.
Как передает Report, об этом сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).
Отмечается, что наиболее сильные повторные толчки достигали 4 баллов (дважды), также зарегистрированы подземные толчки магнитудой 3,6 и 3,5.
В результате подземных толчков негативных последствий зафиксировано не было.
Последние новости
22:41
Азербайджан занимает 4-е место в медальном зачете III Игр СНГИндивидуальные
22:24
Турецкие и сирийские силовики ликвидировали восемь сторонников ИГВ регионе
22:07
После землетрясения в турецкой провинции Кютахья зафиксировано 6 афтершоковВ регионе
21:52
Трамп заявил, что переговоры об урегулировании в Газе "на завершающей стадии"Другие страны
21:38
МВД: На III Играх стран СНГ обеспечиваются меры безопасностиВнутренняя политика
21:26
Армия Израиля заявила о новом ударе по объекту "Хезболлах" в ЛиванеДругие страны
21:04
Фото
Мехрибан Алиева поделилась публикацией с церемонии открытия III Игр СНГВнутренняя политика
20:51
WP: Трамп примет участие во встрече Хегсета с генералами США 30 сентябряДругие страны
20:28
Фото