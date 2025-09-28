Türkiyənin Kütahya vilayətindəki zəlzələdən sonra 6 afterşok qeydə alınıb

İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    Türkiyənin Kütahya vilayətində sentyabrın 28-də baş verən 5,4 maqnitudalı zəlzələdən sonra 6 afterşok qeydə alınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Təbii Fəlakətlər və Fövqəladə Halların İdarə Olunması Baş İdarəsi (AFAD) məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, ən güclüsü 4 bal (2 dəfə) olmaqla, 3 dəfə 3,6 və 3,5 bal gücündə zəlzələlər qeydə alınıb.

    Baş verən yeraltı təkanlar nəticəsində hər hansı neqativ hal müşahidə olunmayıb.

    После землетрясения в турецкой провинции Кютахья зафиксировано 6 афтершоков

