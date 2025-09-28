Türkiyənin Kütahya vilayətindəki zəlzələdən sonra 6 afterşok qeydə alınıb
Region
- 28 sentyabr, 2025
- 21:54
Türkiyənin Kütahya vilayətində sentyabrın 28-də baş verən 5,4 maqnitudalı zəlzələdən sonra 6 afterşok qeydə alınıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Təbii Fəlakətlər və Fövqəladə Halların İdarə Olunması Baş İdarəsi (AFAD) məlumat yayıb.
Bildirilib ki, ən güclüsü 4 bal (2 dəfə) olmaqla, 3 dəfə 3,6 və 3,5 bal gücündə zəlzələlər qeydə alınıb.
Baş verən yeraltı təkanlar nəticəsində hər hansı neqativ hal müşahidə olunmayıb.
Son xəbərlər
22:50
ABŞ-də kilsədə baş verən atışmada bir nəfər ölüb, 9 nəfər yaralanıb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
22:23
III MDB Oyunları: Azərbaycan medal sıralamasında 4-cü pillədə qərarlaşıbFərdi
22:18
Foto
Video
Prezident və xanımı Gəncədə III MDB Oyunlarının açılış mərasimini izləyiblər - YENİLƏNİB-2Daxili siyasət
22:11
Tramp: Qəzza ilə bağlı danışıqlar yekun mərhələdədirDigər ölkələr
21:54
Türkiyənin Kütahya vilayətindəki zəlzələdən sonra 6 afterşok qeydə alınıbRegion
21:38
KİV: Tramp 30 sentyabrda ABŞ generalları ilə görüşdə iştirak edəcəkDigər ölkələr
21:22
Foto
DİN: III MDB Oyunlarında təhlükəsizlik tədbirləri təmin olunurDaxili siyasət
21:17
Premyer Liqa: Turun son oyununda "Sabah" "Sumqayıt"la heç-heçə edibFutbol
21:16