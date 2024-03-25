После теракта в Красногорске в Азербайджанскую общину Москвы поступают звонки с угрозами

Сегодня в адрес Азербайджанской общины Москвы поступали звонки с угрозами со стороны неизвестных лиц.

Сегодня в адрес Азербайджанской общины Москвы поступали звонки с угрозами со стороны неизвестных лиц.

Об этом российскому корреспонденту Report сообщил председатель Азербайджанской общины Москвы Шамиль Тагиев.

"В связи с тем, что в социальных сетях активно нагнетается межнациональная и конфессиональная рознь со стороны радикально настроенных националистических пабликов, где в адрес национальных меньшинств РФ поступают угрозы, и звучат призывы к насильственным действиям, Азербайджанская община Москвы призывает соотечественников быть бдительными и не поддаваться на провокации со стороны радикалов", - добавил Тагиев.