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    После крушения самолёта Ан-148 возбуждено уголовное дело

    На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа

    Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения самолёта Ан-148 в Московской области.

    Как передает Report, об этом заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

    «Возбуждено уголовное дело по факту крушения пассажирского самолёта Ан-148 в Московской области по признакам преступления, предусмотренного статьей «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», — отметила она.

    Ранее источник сообщил, что в Подмосковье разбился самолёт Ан-148, выполнявший рейс из Домодедова в Орск.

    По некоторым данным, на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

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