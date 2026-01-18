После громкой кокаиновой операции в Испании Турция перешла к активным действиям

К операциям, проведенным испанскими силами безопасности на судне, находившемся в международных водах, присоединилась и Турция.

Как передает Report, об этом министр внутренних дел Турции Али Ерликая написал в социальной сети X.

После задержания Испанией 13 членов экипажа в Стамбуле, Мерсине, Текирдаге, Коджаэли, Сакарье и Хатае одновременно были проведены операции, в ходе которых задержаны 7 подозреваемых.

Напомним, что в состав экипажа, задержанного Испанией 12 января, входили 4 гражданина Турции, 1 серб, 1 венгр и 7 граждан Индии. На судне, остановленном в водах Атлантического океана, было обнаружено около 10 тонн кокаина, спрятанного среди груза соли.