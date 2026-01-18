После громкой кокаиновой операции в Испании Турция перешла к активным действиям
В регионе
- 18 января, 2026
- 18:11
К операциям, проведенным испанскими силами безопасности на судне, находившемся в международных водах, присоединилась и Турция.
Как передает Report, об этом министр внутренних дел Турции Али Ерликая написал в социальной сети X.
После задержания Испанией 13 членов экипажа в Стамбуле, Мерсине, Текирдаге, Коджаэли, Сакарье и Хатае одновременно были проведены операции, в ходе которых задержаны 7 подозреваемых.
Напомним, что в состав экипажа, задержанного Испанией 12 января, входили 4 гражданина Турции, 1 серб, 1 венгр и 7 граждан Индии. На судне, остановленном в водах Атлантического океана, было обнаружено около 10 тонн кокаина, спрятанного среди груза соли.
Последние новости
18:54
Премьер-министр Ирландии: Не сомневайтесь, ЕС ответитДругие страны
18:37
В Ракке из-за обстрелов СДС погибли двое, пострадали 10 человекДругие страны
18:26
"Тоттенхэм" может уволить главного тренераФутбол
18:23
В Бундесвере утверждают, что выполнили задачу в рамках миссии в ГренландииДругие страны
18:11
После громкой кокаиновой операции в Испании Турция перешла к активным действиямВ регионе
18:02
В Зимбабве из-за наводнений погибли не менее 74 человекДругие страны
17:47
"Айнтрахт" уволил главного тренера ТопмёллераФутбол
17:38
В Португалии явка на президентских выборах превысила 21% - ОБНОВЛЕНОДругие страны
17:25