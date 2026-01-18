Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    После громкой кокаиновой операции в Испании Турция перешла к активным действиям

    В регионе
    • 18 января, 2026
    • 18:11
    После громкой кокаиновой операции в Испании Турция перешла к активным действиям

    К операциям, проведенным испанскими силами безопасности на судне, находившемся в международных водах, присоединилась и Турция.

    Как передает Report, об этом министр внутренних дел Турции Али Ерликая написал в социальной сети X.

    После задержания Испанией 13 членов экипажа в Стамбуле, Мерсине, Текирдаге, Коджаэли, Сакарье и Хатае одновременно были проведены операции, в ходе которых задержаны 7 подозреваемых.

    Напомним, что в состав экипажа, задержанного Испанией 12 января, входили 4 гражданина Турции, 1 серб, 1 венгр и 7 граждан Индии. На судне, остановленном в водах Атлантического океана, было обнаружено около 10 тонн кокаина, спрятанного среди груза соли.

    Испания Турция наркоторговля судно
    İspaniyadakı kokain əməliyyatından sonra Türkiyə də hərəkətə keçib

    Последние новости

    18:54

    Премьер-министр Ирландии: Не сомневайтесь, ЕС ответит

    Другие страны
    18:37

    В Ракке из-за обстрелов СДС погибли двое, пострадали 10 человек

    Другие страны
    18:26

    "Тоттенхэм" может уволить главного тренера

    Футбол
    18:23

    В Бундесвере утверждают, что выполнили задачу в рамках миссии в Гренландии

    Другие страны
    18:11

    После громкой кокаиновой операции в Испании Турция перешла к активным действиям

    В регионе
    18:02

    В Зимбабве из-за наводнений погибли не менее 74 человек

    Другие страны
    17:47

    "Айнтрахт" уволил главного тренера Топмёллера

    Футбол
    17:38

    В Португалии явка на президентских выборах превысила 21% - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    17:25

    В Азербайджана сохраняется дождливая погода, местами идет мокрый снег - ОБНОВЛЕНО

    Экология
    Лента новостей