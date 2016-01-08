​Посол Великобритании был приглашен в МИД Турции

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Посла Великобритании в Анкаре вызвали в МИД Турции.
Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил руководитель пресс-службы МИД Турции Танжу Бильгич.
Согласно информации, в качестве причины указывается замораживание счетов дипломатов в турецких банках.
При внесении ясности в вопрос в ходе прошедшей в министерстве пресс-конференции, Танжу Бильгич сказал, что банковские счета дипломатов были заморожены в рамках "мер предосторожности" на основе решения суда Южного Кипра в 2014-2015 гг.
По словам Т.Бильгич, до внимания посла довели тот факт, что данный шаг противоречит принятой в 1961 и 1963 гг. Венской конвенции о дипломатической и консульской службе.
"Принятый Лондоном шаг отрицательно сказался на деятельности наших дипломатов. Мы выразили послу наш законный протест и потребовали снять запрет".
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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