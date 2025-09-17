Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Портфель проектов Всемирного банка в Узбекистане превысил $14 млрд

    В регионе
    • 17 сентября, 2025
    • 15:15
    Портфель проектов Всемирного банка в Узбекистане превысил $14 млрд

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в Намангане встретился с глобальным директором Всемирного банка Луисом Фелипе Лопес-Кальвой. Во время переговоров стороны отметили, что портфель проектов Всемирного банка в стране превысил $14 млрд.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

    Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего сотрудничества в рамках борьбы с бедностью, первой Цели устойчивого развития, и отметили высокий уровень практического взаимодействия.

    Поддержка Всемирного банка позволила выработать методологию определения уровня бедности в Узбекистане. В настоящее время совместно проводится диагностика показателей бедности и равенства.

    Также обсуждались проекты программы "От бедности к благополучию", включающие создание рабочих мест для женщин и молодежи, модернизацию социальной инфраструктуры, развитие туризма и проектов частного сектора. Особое внимание уделено среднесрочным программам развития и подготовке переписи населения.

