Портфель проектов Всемирного банка в Узбекистане превысил $14 млрд

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в Намангане встретился с глобальным директором Всемирного банка Луисом Фелипе Лопес-Кальвой. Во время переговоров стороны отметили, что портфель проектов Всемирного банка в стране превысил $14 млрд.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего сотрудничества в рамках борьбы с бедностью, первой Цели устойчивого развития, и отметили высокий уровень практического взаимодействия.

Поддержка Всемирного банка позволила выработать методологию определения уровня бедности в Узбекистане. В настоящее время совместно проводится диагностика показателей бедности и равенства.

Также обсуждались проекты программы "От бедности к благополучию", включающие создание рабочих мест для женщин и молодежи, модернизацию социальной инфраструктуры, развитие туризма и проектов частного сектора. Особое внимание уделено среднесрочным программам развития и подготовке переписи населения.