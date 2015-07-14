​Порошенко уволил посла Украины в Армении

Баку. 14 Июля. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко отстранил от должности посла Украины в Армении Ивана Кухту.

Как передает Report, соответствующий указ размещен на сайте украинского президента.

"Освободить Кухту Ивана Петровича от должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Армения", — говорится в сообщении.

Кроме того, украинский президент уволил Юрия Байдака с должности начальника украинских ВВС.

Ранее Порошенко отправил в отставку украинского посла в Беларуси Михаила Ежеля.