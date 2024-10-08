Порошенко потребовал от Зеленского представить парламенту план победы

Бывший президент Украины и депутат Верховной Рады Петр Порошенко обратился к действующему главе государства Владимиру Зеленскому с призывом представить в парламенте "план победы", который должен привести к завершению войны.

Бывший президент Украины и депутат Верховной Рады Петр Порошенко обратился к действующему главе государства Владимиру Зеленскому с призывом представить в парламенте "план победы", который должен привести к завершению войны.

Как передает восточноевропейское бюро Report, об этом Порошенко, будучи председателем партии "Европейская Солидарность", заявил на сегодняшнем заседании Верховной Рады.

"Страна переживает третью большую войну. Вопрос того, как она завершится волнует всех нас. Украина - парламентская страна, и президент должен обсудить такой план с парламентом", - сказал Порошенко.