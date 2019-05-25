​Порошенко обвинили в преступном завладении телеканалом

На Украине бывший глава Администрации президента Андрей Портнов обратится в госбюро расследований с третьим заявлением, связанным с легализацией незаконных доходов, отмыванием средств и неуплатой налогов экс-президентом страны Петром Порошенко.

Как передает Report, об этом пишут «Украинские новости».

По словам Портнова, Порошенко в составе преступной группы оформил телеканал «Прямой» на оффшорную компанию и таким образом завладел им.

Отмечается, что ведомство также начало расследование в связи с данными о легализации Порошенко нелегальных доходов в размере $300 млн от оффшорных манипуляций при продаже завода «Кузни на Рыбальском».