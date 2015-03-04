Президент Украины написал письмо Путину

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко направил своему российскому коллеге Владимиру Путину письмо. Как отмечает Report, об этом сообщает украинское агентство УНИАН.

В письме лидер Украины обращается к Путину с призывом немедленно освободить из СИЗО украинскую летчицу Надежду Савченко, которая продолжает голодовку уже более 80 дней.

Напомним, что Н.Савченко обвиняется в причастности к гибели российских журналистов. Она с лета 2014 года находится в СИЗО "Матросская тишина". 13 декабря она объявила голодовку в знак протеста против своего содержания под стражей. Адвокаты Савченко просят перевести ее под домашний арест.

Порошенко также сообщил, что он попросил премьера Италии поднять на встрече с Путиным вопрос об освобождении Савченко.