Помощник госсекретаря США находится с визитом в Украине
В регионе
- 08 января, 2026
- 12:33
Помощник госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Райли Барнс находится в визитом в Украине.
Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина в соцсетях.
По ее словам, Барнс в ходе визита обсудит гуманитарные вопросы.
В Киеве он уже провел встречи с первой леди Украины Еленой Зеленской, заместителем министра иностранных дел Марьяной Бецой, заместителем руководителя Офиса президента Ириной Верещук и представителями профильных государственных учреждений.
