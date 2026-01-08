Помощник госсекретаря США находится с визитом в Украине

Помощник госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Райли Барнс находится в визитом в Украине.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина в соцсетях.

По ее словам, Барнс в ходе визита обсудит гуманитарные вопросы.

В Киеве он уже провел встречи с первой леди Украины Еленой Зеленской, заместителем министра иностранных дел Марьяной Бецой, заместителем руководителя Офиса президента Ириной Верещук и представителями профильных государственных учреждений.