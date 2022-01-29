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Польша заявила о попытке 46 мигрантов незаконно попасть в страну из Беларуси

Польша заявила о попытке 46 мигрантов незаконно попасть в страну из Беларуси За минувшие сутки попытку нелегального перехода польско-белорусской границы предприняли более сорока мигрантов.
В регионе
29 января 2022 г. 13:53
Польша заявила о попытке 46 мигрантов незаконно попасть в страну из Беларуси

За минувшие сутки попытку нелегального перехода польско-белорусской границы предприняли более сорока мигрантов.

Как передает Report, об этом сообщили в Погранслужбе Польши в субботу.

"Вчера, 28.01, границу Польши и Беларуси пытались незаконно пересечь 46 человек", - говорится в сообщении ведомства в твиттере.

В районе населенных пунктов Черемша и Дубиче-Церкевне несколько групп мигрантов перерезали пограничные заграждения. Среди задержанных - граждане Ирака, Йемена, Афганистана и Гвинеи.

За 2021 год польско-белорусскую границу, по данным Погранслужбы Польши, пытались незаконно перейти 39,7 тыс. человек.

Из-за миграционного кризиса в Литве и Польше в 2021 году ввели на границе чрезвычайное положение, начали возводить заграждения из колючей проволоки, усиливать охрану границы для пресечения потоков нелегалов с территории Беларуси.

Ситуация на границе Беларуси и Польши осложнилась 8 ноября прошлого года, когда к границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в Евросоюз. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

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