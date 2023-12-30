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Польша экстрадировала в Грузию заочно осужденного за жестокое убийство

Польша экстрадировала в Грузию заочно осужденного за жестокое убийство Польша экстрадировала разыскиваемого Грузией по линии Интерпола мужчину, который был заочно осужден в стране и приговорен к 17 годам тюрьмы.
В регионе
30 декабря 2023 г. 17:51
Польша экстрадировала в Грузию заочно осужденного за жестокое убийство

Польша экстрадировала разыскиваемого Грузией по линии Интерпола мужчину, который был заочно осужден в стране и приговорен к 17 годам тюрьмы.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении грузинской прокуратуры.

Он обвиняется в групповом умышленном убийстве с особой жестокостью.

По данным следствия, в июле 2020 года он вместе с двумя сообщниками напал на человека и избил, а чтобы пострадавший не оказывал сопротивление, выстрелил ему в ноги. В результате тот получил несовместимые с жизнью травмы и скончался.

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