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    Полпред президента России на Кавказе заявил о притоке зарубежных боевиков в Дагестан

    Правоохранители ведут поиски боевиков и их пособников

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Сергей Меликов заявил о пополнении бандподполья Дагестана боевиками из-за рубежа, cообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

    "Работа силовиков сегодня изменилась и проводится точечно, с минимальными потерями среди населения. Не стоит забывать, что, к сожалению, процесс пополнения рядов бандформирований в Дагестане еще имеет место быть — в том числе и из зарубежных стран", — заявил Меликов.

    Ранее российские СМИ сообщили о начале  очередной контртеррористической операции в трех районах Дагестана. Правоохранители ведут поиски боевиков и их пособников.

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