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Российский политолог о попытке незаконной поставки военного оборудования из РФ в Армению

Российский политолог о попытке незаконной поставки военного оборудования из РФ в Армению Необходима правовая оценка не только со стороны Совета Безопасности России, но и Генеральной прокуратуры
В регионе
6 апреля 2021 г. 18:59
Российский политолог о попытке незаконной поставки военного оборудования из РФ в Армению
Александр Перенджиев

"Это называется незаконным оборотом оружия. Любая попытка пересылки оружия незаконным путем является преступлением, за которое виновники должны отвечать. Азербайджанская сторона должна обратить на это внимание". Об этом российскому бюро Report заявил политолог и военный эксперт Александр Перенджиев, комментируя попытку незаконной поставки военного оборудования из РФ в Армению

Эксперт назвал подобные ситуации криминальным видом экономики и преступной деятельности, которые наносят ущерб национальной безопасности любой стран: "Такие попытки пересылки оружия должны быть пресечены, а лица, имеющие к ним отношение, должны быть привлечены к ответственности".

"В данной ситуации необходима правовая оценка не только со стороны Совета Безопасности России, но и Генеральной прокуратуры. Я убежден, что виновные должны отвечать по закону", - подчеркнул политолог.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyalı politoloq: "Bu cür silah ötürmə cəhdlərinin qarşısı alınmalıdır"
Версия на английском языке Russian expert comments attempt to illegally supply military equipment from RF to Armenia

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