    • 06 октября, 2025
    • 14:42
    Политолог: Для Казахстана важно обсуждение в рамках ОТГ вопросов экономики и безопасности

    Повестка Организации тюркоязычных государств (ОТГ) перешла от традиционных тем общности истории и культуры к вопросам экономики и общей безопасности, что очень важно для Казахстана.

    Об этом в интервью Report заявил казахстанский политолог Димаш Альжанов.

    "На предстоящем саммите ОТГ в Азербайджане обсуждение экономического сотрудничества и вопросов общей безопасности будет своевременным и правильным шагом. Речь идет о дискуссиях касательно дальнейшего усиления национальных экономик стран-участниц и диверсификации рисков. Подобная повестка также позволить усилить позиции действующей администрации Казахстана", - отметил он.

    По словам эксперта, тема взаимодействия Казахстана со странами ОТГ традиционно воспринимается в обществе позитивно.

    Альжанов также допустил, что на саммите может быть затронут вопрос Зангезурского коридора. "Эта тема имеет поддержку со стороны западных стран, в том числе со стороны администрации Трампа. Кроме того, не исключено, что в будущем Армения присоединится к общему тренду на расширение торговых маршрутов. Все эти процессы отвечают национальным интересам Казахстана и способствуют увеличению его транзитного потенциала", - резюмировал политолог.

    Напомним, что 6-7 октября в городе Габале пройдет XII Саммит Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) на тему "Региональный мир и безопасность".

