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Политолог: Депутат Госдумы РФ Милонов идет против интересов своей страны

Политолог: Депутат Госдумы РФ Милонов идет против интересов своей страны "Нет никаких сомнений в том, что депутат Государственной думы России Виталий Милонов однозначно идет против государственных интересов своей страны".
В регионе
18 сентября 2022 г. 16:36
Политолог: Депутат Госдумы РФ Милонов идет против интересов своей страны

"Нет никаких сомнений в том, что депутат Государственной думы Российской Федерации Виталий Милонов однозначно идет против государственных интересов своей страны".

Об этом Report сказал политолог Тофиг Аббасов, комментируя высказывания члена Госдумы РФ В.Милонова.

По словам Т.Аббасова, Милонов не впервые озвучивает такие неадекватные заявления, демонстрирую свою политическую несостоятельность. Он подчеркнул, что азербайджано-российские связи переживают новый бурный этап. Помимо надежных добрососедских отношений, две страны связывает партнерство, союзническое взаимодействие.

"Для того, чтобы находить приемлемые решения в условиях кризисов, необходима скоординированная деятельность политических и экономических элит, мозговых центров. В данном контексте межгосударственные отношения имеют колоссальное значение. Принимая во внимание турбулентность на Кавказе, где расположена такая неадекватная страна, как Армения, которая будоражит обстановку в регионе на протяжении около 30 лет, Россия и Азербайджан синхронизируют свои действия, чтобы уменьшить взрывоопасный потенциал", - подчеркнул Т.Аббасов.

Политолог констатировал, что Азербайджан играет ключевую роль в обеспечении безопасности в регионе Южного Кавказа, который также важен для России.

"В данном контексте диалог между Баку и Москвой выстроен на взаимном доверии. Кроме того, народы Азербайджана и России поддерживают, жалуют друг друга, строят общий дом на Кавказе, чему активно пытаются помешать Армения и ее покровители. Вопреки этому, В.Милонов пытается вбить клин в отношения Азербайджана и России, рассорить наши политические элиты и этим удружить армянам и проармянским элементам", - отметил Тофиг Аббасов.

Он добавил, что Азербайджан всегда проводит сбалансированную внешнюю политику и не противопоставляет взаимоотношения с Россией связям с западными партнерами.

"Азербайджан, помимо готовящегося документа с Евросоюзом, подписал с 9 странами ЕС документы о стратегическом сотрудничестве. Эти соглашения охватывают важнейшие направления деятельности наших стран. С другой стороны, у Азербайджана прекрасные добрососедские отношения с Россией, 22 февраля нынешнего года президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин подписали документ о союзническом взаимодействии, который включает 43 пункта. Поэтому заявлениями об использовании Азербайджаном западного вектора против России Милонов просто ставит себя в глупое положение, демонстрируя свою некомпетентность", - подытожил Т.Аббасов.

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