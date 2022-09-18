"НГ": Активность депутата Милонова закладывает бомбу под визит спикера Госдумы в Азербайджан

Депутат Госдумы Виталий Милонов внезапно организовал очередной стресс-тест двусторонним отношениям России и Азербайджана, обвинив Баку в провокационных действиях на Южном Кавказе. Сознательно не называя конкретную сторону, законодатель, представляющий пар

Депутат Госдумы Виталий Милонов внезапно организовал очередной стресс-тест двусторонним отношениям России и Азербайджана, обвинив Баку в провокационных действиях на Южном Кавказе.

Как передает Report, об этом пишет российское издание "Независимая газета" .

"НГ" отмечает, что сознательно не называя конкретную сторону, законодатель, представляющий партию власти, выразил уверенность, что "где-то рядом с Россией" пытается открыть второй фронт "враг, который мутит воду на Украине". Видимый раздражитель в дипломатических контактах с азербайджанской стороной высказывания эксцентричного депутата создавали не один раз, однако именно сейчас, на фоне готовящегося визита спикера Госдумы Вячеслава Володина в Баку и глобальной ситуации, они приобретают вызывающий, почти взрывоопасный характер.

Драматичную ситуацию вокруг последних боевых столкновений между Азербайджаном и Арменией Милонов прокомментировал в своем Telegram-канале, сообщив, что его "мысли и тревоги с народом Армении". "Враг, который мутит воду на Украине, упорно пытается открыть второй фронт еще где-то рядом с Россией, в том числе и на Южном Кавказе, – написал депутат. – Агрессия против союзной нам Армении должна быть немедленно прекращена, а территория, незаконно захваченная в ходе боевых действий, освобождена". Избегая конкретного упоминания "агрессора", Милонов отметил: "Всем, кто хочет вбить клин между братскими Россией и Арменией или нагреть на этом руки, скажу – не получится".

Издание отмечает, что накануне в канале появился ещё более жесткий пост на ту же тему, в котором говорилось: «Наверное, ни для кого не секрет, что в самое сложное для нашей страны время, наш «дружественный сосед» решил создать дополнительную проблему, вновь начиная войну против христиан в "Арцахе" – Нагорном Карабахе… Мысленно я с теми, кто сейчас против сдачи Степанакерта". Сегодня утром пост был удален (скриншот поста сохранился, однако на него успели отреагировать пользователи Telegram).

Высказывания продолжили череду заявлений Милонова, похоже, всерьез взявшегося за отношения между Москвой и Баку. На фоне последнего обострения на Южном Кавказе единоросс не раз в своих социальных сетях откровенно обвинял Азербайджан в использовании лоббистов, демонстрируя, на чьей стороне он в чужом вооруженном конфликте, в котором Россия официально является миротворцем. В то же время в адрес Еревана слова Милонова носили исключительно комплиментарный характер. Так, в апреле он заявил, что "в Армении уровень русофобии нулевой, что является вероятной причиной миграции тех россиян, которые стали жертвами западной информационной войны".

Единоросс уже создавал головную боль для двусторонних отношений России и Азербайджана. Так, в январе 2021 года временный поверенный в делах РФ в Баку был вызван в азербайджанский МИД из-за высказываний депутата, сделанных в эфире армянского канала 24 TV. Тогда Милонов заявил, что "древние армянские территории снова отошли каким-то "дикарям", которые считают возможным глумиться над захоронениями". В азербайджанском дипломатическом ведомстве в ответ на эти ремарки отметили, что "очередной провокационный шаг Милонова против Азербайджана абсолютно противоречит отношениям высокого уровня между двумя государствами" и препятствует реализации мирных договоренностей по Карабаху.

Не исключено, что удаление поста стало результатом того, что кто-то дал понять Милонову, что его активность приведет к похожей реакции. Однако нельзя не заметить, что тайминг для этого выбран не самый подходящий: именно в этом месяце, как сообщили российские власти, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин должен посетить Баку, чтобы обсудить взаимодействие между странами. Громкие заявления Милонова создают для этого, мягко говоря, крайне нервирующую атмосферу. Намеки на то, что Баку помогает Западу в своих целях эксплуатировать кризис на Южном Кавказе звучат тем более противоречиво, что наиболее заметный реверанс западным столицам сделала на уровне спикера парламента Алена Симоняна именно Армения, пригласив к себе спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Факт, что Пелоси, уже создавшая целый международный скандал своей неоднозначной поездкой на Тайвань, в ближайшее время посетит Ереван по специальному приглашению, подтвердил сам Симонян в интервью Общественному телеканалу. В том же интервью он выразил свое недовольство не только тем, как в России освещают нынешние столкновения между Азербайджаном и Арменией, но и тем, как ОДКБ – организация, членами которой являются как Москва, так и Ереван, – выполняет свои непосредственные функции. "Нам, будучи в постоянном контакте с народом, будет сложно ему объяснить, почему ОДКБ не предпринимает предусмотренных мер. Естественно, мы сделали, делаем и будет делать выводы", – сказал он.

Примерно в том же ключе накануне прозвучали высказывания секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна. Выступая в радиоэфире, он раскритиковал ОДКБ за то, что организация не оправдала возложенных на нее ожиданий на фоне столкновений. "Каковым было наше ожидание и в чем состоял наш запрос в ОДКБ? Предоставить Армении военную и военно-политическую помощь для защиты суверенитета Армении и вывода азербайджанских войск с суверенной территории Армении. Наше требование от ОДКБ было именно таковым. До сих пор это не выполнено. Естественно, по данной части нас не удовлетворяет, – сказал Григорян. – Естественно, эта надежда (на ОДКБ. – ред. "НГ") полностью рухнула, и нет больше такой надежды".

Однако такая своего рода «благодарность» армянского истеблишмента России и тем международным структурам, на которые опирается Кремль, не встретила заметной реакции со стороны Милонова. Это выглядело тем более удивительно, что внимание депутата традиционно сфокусировано на западном влиянии, а Ереван на фоне недовольства ОДКБ эксплуатирует тему контактов с Вашингтоном открыто. Так, перед сентябрьскими боестолкновениями Америку посетил министр обороны Армении Сурен Папикян. Визит главы оборонного ведомства был раскритикован не только в российской, но и в армянской экспертной среде: поездки такого рода аналитики сочли крайне неуместными в тот момент, когда российско-американские отношения находятся в кризисной точке.

Соответствующие шаги Армении в дипломатической сфере невыгодно контрастируют с тем, что происходило за последние полгода в отношениях России и Азербайджана. Почти накануне специальной военной операции в Украине, президенты Владимир Путин и Ильхам Алиев подписали в Москве декларацию о союзническом взаимодействии, которая обеспечивает "возможность предоставления друг другу военной помощи на основании Устава ООН, отдельных международных договоров и с учетом существующих международно-правовых обязательств каждой из сторон". Сохранение этой теплой атмосферы в контексте двустороннего взаимодействия было подтверждено личной встречей Путина и Алиева на полях завершившегося недавно самаркандского саммита ШОС.

"Независимая газета" подчеркивает, что пикировка Милонова с Азербайджаном вызывает недоумение, если, конечно, это не сознательная попытка создать фронду российской политике на Южном Кавказе и обрезать ее контакты с дружественной частью международного сообщества. Факт, что позже один из постов был удален, может свидетельствовать, что депутат понял, к насколько серьезным последствиям способны привести громкие высказывания, или о последствиях ему могли напомнить влиятельные советчики.