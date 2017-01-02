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    Полиция заподозрила в совершении теракта в Стамбуле выходца из Средней Азии

    Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле было совершено в новогоднюю ночь

    Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Полиция Турции заподозрила в совершении теракта в Стамбуле гражданина Узбекистана или Киргизии, связанного с террористической группировкой ИГИЛ.

    Как передает Report, об этом в понедельник, 2 января, сообщает Haberler.com.

    В ночь на 1 января вооружённый мужчина открыл стрельбу в ночном клубе Reina в Стамбуле. По последним данным, погибли 39 человек.

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