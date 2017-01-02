Полиция заподозрила в совершении теракта в Стамбуле выходца из Средней Азии

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Полиция Турции заподозрила в совершении теракта в Стамбуле гражданина Узбекистана или Киргизии, связанного с террористической группировкой ИГИЛ.

Как передает Report, об этом в понедельник, 2 января, сообщает Haberler.com.

В ночь на 1 января вооружённый мужчина открыл стрельбу в ночном клубе Reina в Стамбуле. По последним данным, погибли 39 человек.