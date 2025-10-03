Полиция установила одного из участников перестрелки у школы в Дагестане

Полиция установила одного из участников перестрелки у школы в дагестанском селе Унцукуль. Устроивший стрельбу доставлен в больницу.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

При отсутствии противопоказаний с устроившим стрельбу будут проводить следственные действия. Сотрудники полиции разыскивают других участников перестрелки. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух или более человек по предварительному сговору и незаконному приобретению оружия.

По версии следствия, 2 октября несколько человек из-за личной неприязни выстрелили в 26-летнего жителя села и скрылись. После этого подозреваемые прибыли к больнице, в которую доставили потерпевшего. У входа в здание нападавшие выстрелили в пострадавшего еще как минимум пять раз. При стрельбе были ранены еще двое человек, которые доставляли раненого в больницу. Никто не погиб.