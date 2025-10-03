Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции

    Полиция установила одного из участников перестрелки у школы в Дагестане

    В регионе
    • 03 октября, 2025
    • 17:08
    Полиция установила одного из участников перестрелки у школы в Дагестане

    Полиция установила одного из участников перестрелки у школы в дагестанском селе Унцукуль. Устроивший стрельбу доставлен в больницу.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

    При отсутствии противопоказаний с устроившим стрельбу будут проводить следственные действия. Сотрудники полиции разыскивают других участников перестрелки. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух или более человек по предварительному сговору и незаконному приобретению оружия.

    По версии следствия, 2 октября несколько человек из-за личной неприязни выстрелили в 26-летнего жителя села и скрылись. После этого подозреваемые прибыли к больнице, в которую доставили потерпевшего. У входа в здание нападавшие выстрелили в пострадавшего еще как минимум пять раз. При стрельбе были ранены еще двое человек, которые доставляли раненого в больницу. Никто не погиб.

    Дагестан перестрелка школа госпитализация

    Последние новости

    17:51

    Определен бронзовый призер соревнований по футболу на III Играх СНГ

    Индивидуальные
    17:45

    Эрдоган поздравил страны ОТГ с 16-ой годовщиной подписания Нахчыванского соглашения

    В регионе
    17:44

    Архиепископ Аджапахян приговорен к двум годам лишения свободы

    В регионе
    17:43

    Гендиректор: В ближайшие 6-7 лет банки могут направить более 2 млрд манатов на "зеленые проекты"

    Финансы
    17:40

    Резиденты промпарков Азербайджана сэкономили 525 млн манатов

    Промышленность
    17:40

    Ильхам Алиев поделился публикацией о рабочем визите в Данию

    Внешняя политика
    17:40

    Оба пилота погибли при крушении Ан-2 в Красноярском крае - ОБНОВЛЕНО-2

    В регионе
    17:34

    В Азербайджане урегулированы цены 187 лекарств

    Здоровье
    17:31

    ЕК выделила свыше €110 млн Майотте и Реюньон на восстановление после циклонов

    Другие страны
    Лента новостей