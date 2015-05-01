Полиция Турции применила водометы для разгона демонстрантов в Стамбуле

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Полиция Турции в пятницу применила водометы и слезоточивый газ для разгона протестующих, вышедших на демонстрации, приуроченные ко Дню труда и солидарности 1 мая в Стамбуле, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Сотрудники полиции приняли радикальные меры после того, как демонстранты начали бросать камни и попытались прорваться на площадь Таксим в центре города, несмотря на то, что официальные власти запретили проводить на ней любые марши, выставив вокруг площади металлические ограждения.

Еще несколько десятков демонстрантов собрались в культурном районе Стамбула - Бешикташ, они также были разогнаны сотрудниками правоохранительных органов.